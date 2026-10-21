«Окончательное решение остается за человеком»
Александр Леви — о том, как ИИ учат управлять заводом
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Siemens и Nvidia готовят завод, которым будет управлять искусственный интеллект. Полностью автономная фабрика пока остается целью, но первые инструменты уже показали на действующем предприятии в немецком Эрлангене. Там ИИ учит систему контроля искать брак в платах, которых еще даже не существует, а новые производственные планы сначала проверяют на цифровой копии завода.
Обычно для настройки автоматического контроля качества нужны уже собранные платы: система должна научиться отличать исправное изделие от бракованного. Теперь исходным материалом становится цифровая версия платы. На ее основе ИИ создает тысячи реалистичных изображений, на одних все в порядке, на других показаны возможные дефекты. По этим картинкам обучают систему, которая затем проверяет реальные изделия.
По заявлению Siemens, такой подход позволяет сократить инженерные трудозатраты до 85%, а время вывода продукции на рынок до 40%. Последний показатель относится только к подготовке новых изделий, а не к ускорению работы всего завода.
Для планирования производства Siemens и Nvidia уже используют цифровую копию целого предприятия. Например, когда поступает заказ, ИИ-планировщик предлагает варианты его выполнения. Прежде чем что-то менять на настоящем заводе, сценарии проверяют в виртуальной среде и оценивают, как новый план повлияет на загрузку производства и выполнение других заказов. Окончательное решение остается за человеком.
Похожий подход использует BMW. Вместе с Nvidia компания создала цифровую копию будущего завода в венгерском Дебрецене. Еще до запуска производства специалисты проверяли в ней расстановку оборудования, работу роботов и логистику. В дальнейшем Siemens планирует предлагать новые инструменты другим предприятиям.