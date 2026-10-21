«Окончательное решение остается за человеком»

Siemens и Nvidia готовят завод, которым будет управлять искусственный интеллект. Полностью автономная фабрика пока остается целью, но первые инструменты уже показали на действующем предприятии в немецком Эрлангене. Там ИИ учит систему контроля искать брак в платах, которых еще даже не существует, а новые производственные планы сначала проверяют на цифровой копии завода.