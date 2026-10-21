Оправдательное признание
The Times извинилась перед Инфантино за ложные утверждения о «второй зарплате»
Издание The Times принесло извинения президенту Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино за распространение недостоверной информации. Газета на прошлой неделе сообщала, что он получал «вторую зарплату», не задекларированную должным образом, а также, пользуясь положением, приобретал недвижимость по заниженным ценам. Эти данные, как признали в The Times, не соответствуют действительности.
Издание The Times 21 октября официально опровергло ранее распространенные им сведения о том, что президент FIFA Джанни Инфантино получал «вторую зарплату», не отраженную в отчетности головной футбольной структуры мира. «13 октября 2026 года в разделе "Спорт" мы сообщили, что Джанни Инфантино получал от FIFA "вторую зарплату", о которой организация не проинформировала общественность. Это утверждение неверно. Никакой "второй зарплаты" не было. Согласно действующим правилам, FIFA не обязана включать в свой годовой отчет информацию о расходах и возмещениях, полученных господином Инфантино, поскольку в соответствии со швейцарскими требованиями к финансовой отчетности они не классифицируются как вознаграждение»,— говорится в заявлении The Times. В заявлении газеты отмечается также, что информация о том, что господин Инфантино приобретал недвижимость в Майами по цене заметно ниже рыночной, тоже неверна. «Мы также признаем, что господин Инфантино не приобретал недвижимость в Майами по заниженной стоимости (как мы сообщали ранее), а также что ни он, ни члены его семьи не являются юридическими или фактическими владельцами компании Shadi LLC и не осуществляют контроль над ней (вопреки нашим прежним предположениям). Мы рады внести эти уточнения и приносим извинения господину Инфантино и FIFA за допущенные ошибки»,— добавили в газете.
В опровергнутой публикации The Times сообщалось, что глава FIFA получал две отдельные зарплаты. Одна отображалась в годовых отчетах FIFA. Другая в них не фигурировала и выплачивалась компанией FWC2026 US Inc., созданной для организации чемпионата мира, который минувшим летом приняли США, Канада и Мексика. The Times ссылалась на декларацию, поданную FWC2026 US Inc. в Налоговое управление США. Согласно ей, не учтенный в документации FIFA доход Джанни Инфантино только за 2024 год составил $1,76 млн (для сравнения: официальный доход лидера мирового футбола за тот же период составил $4,27 млн). В следующие годы, по данным источников газеты, он получал «аналогичные или, возможно, даже более внушительные суммы». В общей сложности неучтенных выплат набралось более чем на $5 млн.
Предполагалось, что деньги, поступавшие от FWC2026 US Inc., президент FIFA тратил на «поддержание роскошного образа жизни», в том числе на элитную недвижимость. В частности, речь шла о том, что в октябре 2025 года Джанни Инфантино якобы приобрел пятикомнатную квартиру в элитном жилом комплексе Майами. Утверждалось, что продал ее президенту FIFA музыкант Марк Энтони, несколькими месяцами ранее ставший послом чемпионата мира. Сумма сделки составила $8,6 млн, что «вызвало удивление в мире недвижимости», поскольку таким образом господин Энтони, купивший квартиру в 2021 году за $11 млн, понес значительные убытки. Сам факт «обесценивания» объекта противоречил общей тенденции: брокеры отчитывались о росте цен на элитную недвижимость в городе. The Times сообщала, что покупателем квартиры, согласно юридическим документам, стала зарегистрированная в штате Делавэр компания Shadi LLC, основанная юридической фирмой Elias Law, клиентом которой является FIFA. Источники издания утверждали, что название Shadi происходит от имен дочерей Джанни Инфантино (их зовут Шания, Алессия, Сабрина и Далия), а буква i на конце означает, собственно, «Инфантино».