Оправдательное признание

Издание The Times 21 октября официально опровергло ранее распространенные им сведения о том, что президент FIFA Джанни Инфантино получал «вторую зарплату», не отраженную в отчетности головной футбольной структуры мира. «13 октября 2026 года в разделе "Спорт" мы сообщили, что Джанни Инфантино получал от FIFA "вторую зарплату", о которой организация не проинформировала общественность. Это утверждение неверно. Никакой "второй зарплаты" не было. Согласно действующим правилам, FIFA не обязана включать в свой годовой отчет информацию о расходах и возмещениях, полученных господином Инфантино, поскольку в соответствии со швейцарскими требованиями к финансовой отчетности они не классифицируются как вознаграждение»,— говорится в заявлении The Times. В заявлении газеты отмечается также, что информация о том, что господин Инфантино приобретал недвижимость в Майами по цене заметно ниже рыночной, тоже неверна. «Мы также признаем, что господин Инфантино не приобретал недвижимость в Майами по заниженной стоимости (как мы сообщали ранее), а также что ни он, ни члены его семьи не являются юридическими или фактическими владельцами компании Shadi LLC и не осуществляют контроль над ней (вопреки нашим прежним предположениям). Мы рады внести эти уточнения и приносим извинения господину Инфантино и FIFA за допущенные ошибки»,— добавили в газете.