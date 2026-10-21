Президент Таджикистана объявил тюльпан и подснежник национальными цветами страны
Тюльпан и сиехгуш (подснежник) объявлены национальными цветами Таджикистана. Соответствующий указ подписал президент страны Эмомали Рахмон. Решение принято из-за желания укрепить идентичность таджикского народа и сохранить культурное наследие, особенно среди подрастающего поколения. Инициатива должна также поспособствовать развитию эстетического вкуса.
Меры по популяризации цветов примет правительство республики — тюльпан и сиехгуш должны быть представлены на внутренних и международных мероприятиях.
В пояснении к документу уточняется, что оба цветка, связанные с национальными традициями встречи весны, занимают чуть ли не главное место в таджикской культуре. Сиехгуш — народное название подснежников, которое олицетворяет чистоту и справедливость. Тюльпан же символизирует достоинство народа, красоту и цветение природы страны.