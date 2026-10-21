Эстонские КПП на границе с Россией изменят режим работы с 25 октября

Пропуск физлиц через МАПП Ивангород в Ленинградской области, а также физлиц и транспорта через МАПП Куничина Гора и Шумилкино в Псковской области будет идти с 08:00 мск до 20:00 мск. Российские таможенные посты продолжат работать круглосуточно: все, кто успеет пройти контроль с эстонской стороны около 20:00 мск, смогут попасть на территорию России.