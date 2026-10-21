Эстонские КПП на границе с Россией изменят режим работы с 25 октября
Санкт-Петербургская таможня сообщила об изменении графика работы пунктов пропуска на границе с Эстонией с 25 октября. Причина — переход Эстонии на зимнее время и сохраняющееся одностороннее ограничение часов работы сопредельных эстонских КПП Нарва-1, Койдула и Лухамаа.
Пропуск физлиц через МАПП Ивангород в Ленинградской области, а также физлиц и транспорта через МАПП Куничина Гора и Шумилкино в Псковской области будет идти с 08:00 мск до 20:00 мск. Российские таможенные посты продолжат работать круглосуточно: все, кто успеет пройти контроль с эстонской стороны около 20:00 мск, смогут попасть на территорию России.
Таможня ожидает роста пассажиропотока через Ивангород из-за школьных каникул и предупреждает о возможных больших очередях как со своей стороны, так и в эстонской Нарве — из-за длительных процедур контроля эстонских госорганов. «Часть граждан не успевает пройти границу в часы работы сопредельного КПП Нарва-1 и остается до открытия пункта пропуска на следующий день»,— сказал начальник Петербургской таможни Юрий Плотников.