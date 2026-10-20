Не состоялся конкурс на реставрацию Знаменского монастыря в Курске за 300 млн рублей

Не состоялся конкурс Минкульта РФ на реставрацию «Братского корпуса Знаменского монастыря» в центре Курска с начальной ценой 300 млн руб. Однако контракт решили заключить с единственным участником, его имя пока не раскрывается. Речь идет о здании второй половины XIX века на улице Луначарского, 8, которое имеет статус объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения. Информация об этом появилась на портале госзакупок.