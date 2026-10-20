Не состоялся конкурс на реставрацию Знаменского монастыря в Курске за 300 млн рублей
Не состоялся конкурс Минкульта РФ на реставрацию «Братского корпуса Знаменского монастыря» в центре Курска с начальной ценой 300 млн руб. Однако контракт решили заключить с единственным участником, его имя пока не раскрывается. Речь идет о здании второй половины XIX века на улице Луначарского, 8, которое имеет статус объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Подрядчику нужно отреставрировать фасады, кровлю, интерьеры, оконные и дверные заполнения, восстановить конструктивные и архитектурные элементы. Кроме того, техническое задание предусматривает приспособление памятника к современному использованию: монтаж систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, автоматизации и сетей связи. В обязательный перечень задач также входит проведение археологических исследований.
Завершить все реставрационные работы требуется до 31 октября 2028 года, а окончательное исполнение контракта рассчитано до 30 декабря 2028 года.
В прошлом году подведомственное Минкульту московское ФГУП «Центральные научные реставрационные проектные мастерские» выиграло конкурс на разработку проектной документации для реставрации «Братского корпуса Знаменского монастыря» и еще одного ОКН на улице Луначарского в Курске — «Башни ограды», памятника федерального значения, также входящего в ансамбль Знаменского монастыря. Работы стоимостью 38 млн руб. оплатили из федерального бюджета.
В июне 2026 года ФГУП «Центральные научные реставрационные проектные мастерские» стало победителем конкурса на реставрацию «Башни ограды» за 33,9 млн руб.
Какие еще объекты в Курске хотят реконструировать к его 1000-летнему юбилею — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».