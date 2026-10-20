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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Черноземье

Не состоялся конкурс на реставрацию Знаменского монастыря в Курске за 300 млн рублей

Не состоялся конкурс Минкульта РФ на реставрацию «Братского корпуса Знаменского монастыря» в центре Курска с начальной ценой 300 млн руб. Однако контракт решили заключить с единственным участником, его имя пока не раскрывается. Речь идет о здании второй половины XIX века на улице Луначарского, 8, которое имеет статус объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Знаменский собор в Курске

Знаменский собор в Курске

Константин Франовский / Коммерсантъ

Подрядчику нужно отреставрировать фасады, кровлю, интерьеры, оконные и дверные заполнения, восстановить конструктивные и архитектурные элементы. Кроме того, техническое задание предусматривает приспособление памятника к современному использованию: монтаж систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, автоматизации и сетей связи. В обязательный перечень задач также входит проведение археологических исследований.
Завершить все реставрационные работы требуется до 31 октября 2028 года, а окончательное исполнение контракта рассчитано до 30 декабря 2028 года.
В прошлом году подведомственное Минкульту московское ФГУП «Центральные научные реставрационные проектные мастерские» выиграло конкурс на разработку проектной документации для реставрации «Братского корпуса Знаменского монастыря» и еще одного ОКН на улице Луначарского в Курске — «Башни ограды», памятника федерального значения, также входящего в ансамбль Знаменского монастыря. Работы стоимостью 38 млн руб. оплатили из федерального бюджета.
В июне 2026 года ФГУП «Центральные научные реставрационные проектные мастерские» стало победителем конкурса на реставрацию «Башни ограды» за 33,9 млн руб.
Какие еще объекты в Курске хотят реконструировать к его 1000-летнему юбилею — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Алина Морозова