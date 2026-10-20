Дума приняла в первом чтении правила для инвестиций банков за рубежом

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому российские банки с универсальной лицензией должны будут получать разрешение на покупку только контрольных пакетов в иностранных финансовых организациях. При этом банкам с базовой лицензией и небанковским кредитным организациям новым законом вводится запрет на приобретение акций иностранных организаций и установление контроля над ними. Кроме того, им запрещается открывать филиалы и представительства за рубежом.