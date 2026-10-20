Дума приняла в первом чтении правила для инвестиций банков за рубежом
Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому российские банки с универсальной лицензией должны будут получать разрешение на покупку только контрольных пакетов в иностранных финансовых организациях. При этом банкам с базовой лицензией и небанковским кредитным организациям новым законом вводится запрет на приобретение акций иностранных организаций и установление контроля над ними. Кроме того, им запрещается открывать филиалы и представительства за рубежом.
Законопроект был внесен в Госдуму 18 мая и направлен на оптимизацию требований к российским банкам в части их инвестиций за рубежом. Банк с универсальной лицензией должен будет получить разрешение ЦБ на приобретение финансовых организаций — акций иностранного банка, страховой компании и др.— только в случае покупки контрольного пакета акций или приобретений, позволяющих установить контроль над ними. «Поправки направлены на устранение избыточного регулирования банков при осуществлении иностранных инвестиций и снижение их издержек»,— пояснял тогда один из авторов законопроекта, глава комитета финансового рынка Госдумы Анатолий Аксаков. Разрешение ЦБ также будет необходимо и для открытия филиала банка на территории иностранного государства.
Сегодня банки с универсальной лицензией могут создать дочернюю иностранную структуру и филиал только с разрешения Банка России, а зарубежное представительство — после уведомления регулятора. Иные зарубежные инвестиции кредитных организаций действующим законодательством не урегулированы — могут осуществляться без разрешения (уведомления) Банка России.