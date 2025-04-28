Московское предприятие подготовит проект реставрации двух памятников в Курске

Министерство культуры России подвело итоги конкурсов по выбору подрядчиков для подготовки проектов реставрации объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Братский корпус Знаменского монастыря» (вторая половина XIX века) и ОКН федерального значения «Башня ограды» (вторая половина XVII века), которые входят в ансамбль Знаменского монастыря на улице Луначарского, 8 в Курске. Проекты обновления обоих памятников выполнит московское ФГУП «Центрально-научные реставрационные проектные мастерские» (подведомственная организация Минкульта РФ). Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОКН регионального значения «Братский корпус Знаменского монастыря» в центре Курска

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ ОКН регионального значения «Братский корпус Знаменского монастыря» в центре Курска

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Контракт на ремонт «Братского корпуса Знаменского монастыря» заключили за 26,2 млн руб. На конкурс также заявлялась другая компания, которая предлагала меньшую сумму — 22,3 млн руб. «Башню ограды» федеральное предприятие отремонтирует за 11,7 млн руб. Второй участник торгов предложил выполнить работы за 10,3 млн руб.

Источник финансирования в обоих случаях — федеральный бюджет. Согласно документации, победитель процедур должен будет провести предварительные работы, комплексные научные исследования и инженерные изыскания, подготовить проект реставрации и приспособления, а затем — рабочую и сметную документацию. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 31 марта 2026 года.

По данным Rusprofile, ФГУП «ЦНРПМ» зарегистрировано в Москве в 1993 году. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Уставный капитал — 3 млн руб. Предприятие является подведомственным учреждением Министерства культуры РФ. И. о. директора — Дмитрий Макаров. В 2024 году выручка предприятия составила 4,2 млрд руб., а чистая прибыль — 423 тыс. руб.

Подробнее о планах Александра Хинштейна по реставрации исторического центра Курска — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов