На реставрацию Братского корпуса Знаменского монастыря в Курске направят 300 млн

Министерство культуры России объявило конкурс по поиску подрядчика для проведения археологических исследований и масштабной реставрации «Братского корпуса Знаменского монастыря». Здание второй половины XIX века расположено в Курске на улице Луначарского, 8 и имеет статус объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения. Начальная цена контракта составляет 300 млн руб. Информация о торгах размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Знаменский монастырь в Курске

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Знаменский монастырь в Курске

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Победителю конкурса предстоит отреставрировать фасады, кровлю, интерьеры, оконные и дверные заполнения, а также восстановить конструктивные и архитектурные элементы. Кроме того, техническое задание предусматривает приспособление памятника к современному использованию: монтаж систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, автоматизации и сетей связи. В обязательный перечень задач также входит проведение археологических исследований.

Братский корпус был построен в 1875 году на исторической территории бывшей Курской крепости и монастыря, а в начале XX века его расширили трехэтажной пристройкой. В советские и постсоветские годы первоначальный облик строения исказили поздними пристройками и облицовкой фасадов пластиковыми панелями. В проектной документации текущее состояние памятника оценивается как удовлетворительное, однако эксперты выявили серьезные дефекты: сквозную вертикальную трещину шириной более 10 см на углу здания, разрушение и выветривание кирпичной кладки, протечки с плесенью на потолках и стенах, а также биопоражения деревянных стропильных конструкций кровли.

Согласно графику, завершить все реставрационные работы необходимо до 31 октября 2028 года, а окончательное исполнение контракта рассчитано до 30 декабря 2028 года. Гарантийный срок составит пять лет.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 14 октября, итоги конкурса подведут 19 октября.

В прошлом году Министерство культуры уже проводило конкурсы на создание проектной документации для реставрации двух ОКН на улице Луначарского: «Братского корпуса Знаменского монастыря» и «Башни ограды» (памятник федерального значения, тоже входящий в ансамбль Знаменского монастыря). Оба контракта были исполнены весной текущего года. Подрядчиком стало московское ФГУП «Центрально-научные реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ), подведомственное министерству. На оплату услуг проектировщиков из федеральной казны было направлено порядка 38 млн руб.

В июне стало известно, что победителем трех конкурсов Министерства культуры России по разработке проектной документации для реставрационных работ еще трех ОКН, входящих в ансамбль Знаменского монастыря, также стало ЦНРПМ. Общая совокупная цена контрактов снизилась по сравнению с начальной на 200 тыс. руб. и составила 105,8 млн руб.

Кабира Гасанова