«Авиатор» и «Битва моторов» вошли в лонг-лист кинопремии «Золотой орел»
Национальная академия кинематографических искусств и наук России опубликовала лонг-лист премии «Золотой орел». В список номинантов на лучший игровой фильм вошли, среди прочего, фильмы «Авиатор» Егора Кончаловского и «Битва моторов» Ильи Маланина.
В ту же номинацию попали фильмы «Ганди молчал по субботам» Юрия Зайцева, «Здесь был Юра» Сергея Малкина, «Картины дружеских связей» Сони Райзман, «Коммерсант» Федора и Никиты Кравчук, «Шурале» Алины Насибуллиной и другие. Всего в списке — 35 фильмов.
На лучший сериал номинированы «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского, «Балтийское море» Алексея Карелина, «Омут» Евгения Сологалова, «Константинополь» Сергея Чекалова и «Госзащита» Андрея Шавкеро. В этом списке номинантов меньше — 12 телевизионных сериалов.
В номинацию на лучший документальный фильм включена картина Валерии Гай Германики «Емельяненко». Награды вручат 29 января на Мосфильме.