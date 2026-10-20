«Авиатор» и «Битва моторов» вошли в лонг-лист кинопремии «Золотой орел»

В ту же номинацию попали фильмы «Ганди молчал по субботам» Юрия Зайцева, «Здесь был Юра» Сергея Малкина, «Картины дружеских связей» Сони Райзман, «Коммерсант» Федора и Никиты Кравчук, «Шурале» Алины Насибуллиной и другие. Всего в списке — 35 фильмов.