HSBC: Ормузский пролив станет неважным через пять лет
В ближайшие пять лет Ормузский пролив перестанет быть критически важным. Об этом заявил глава HSBC Group Жорж Эльхедери на форуме HSBC Future в Дубае, отмечая инвестиции в альтернативные логистические маршруты в регионе Персидского залива.
Господин Эльхедери отметил, что американо-иранский конфликт «выявил значительную зависимость мира от Ормузского пролива», через который до войны проходила пятая часть объемов нефти и СПГ. Нынешняя ситуация, сказал глава HSBC, вынуждает страны Персидского залива направлять ресурсы на строительство трубопроводов до портов, что позволит ослабить негативные последствия конфликта. «Мы видим, что этот регион способен восстановиться и продолжить рост,— считает господин Эльхедери.— Это означает большой объем инвестиций». При этом он подчеркнул, что они «очень надеются на разрешение конфликта».
По данным HSBC, общая стоимость всех запланированных инфраструктурных проектов в регионе составляет $1,4 трлн. К настоящему моменту страны Ближнего Востока, Северной Африки и Турция уже предложили $872 млрд инвестиций в рамках отдельных контрактов. Как показывают опросы, проведенные HSBC среди 1,6 тыс. руководителей бизнеса и 820 крупных институциональных инвесторов, международный бизнес по-прежнему считает Персидский залив привлекательным инвестиционным хабом.