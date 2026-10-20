HSBC: Ормузский пролив станет неважным через пять лет

Господин Эльхедери отметил, что американо-иранский конфликт «выявил значительную зависимость мира от Ормузского пролива», через который до войны проходила пятая часть объемов нефти и СПГ. Нынешняя ситуация, сказал глава HSBC, вынуждает страны Персидского залива направлять ресурсы на строительство трубопроводов до портов, что позволит ослабить негативные последствия конфликта. «Мы видим, что этот регион способен восстановиться и продолжить рост,— считает господин Эльхедери.— Это означает большой объем инвестиций». При этом он подчеркнул, что они «очень надеются на разрешение конфликта».