«На льду эта вершина человеческой мысли оказалась бесполезной»
Владимир Осипов — о костюме для конькобежцев из США
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К Олимпиаде в Сочи американские конькобежцы готовились с особой тщательностью. При участии инженеров авиакосмической компании были разработаны специальные костюмы, которые должны добавить атлетам скорости. Специалисты использовали самые современные технологии, все просчитали на компьютерах и проверили на манекенах, причем в аэродинамической трубе. Исследования и разного рода испытания продолжались два года.
Сколько денег было потрачено на эту программу, неизвестно. Неофициальные источники сообщали о сумме выше $1 млн. Но предусмотрено было все, даже трение ног друг о друга. Только вот на льду эта вершина человеческой мысли оказалась бесполезной. Более того, костюм мешал спортсмену: из-за вентиляционных отверстий на спине аэродинамика работала против конькобежца. Ему приходилось буквально бороться с костюмом, который не давал держаться низко.
Американские спортсмены в последний момент добились разрешения выступать в старых костюмах, а от новых, несмотря на технические решения на уровне космических технологий, пришлось отказаться. В итоге американские конькобежцы в Сочи провалились, не завоевав ни одной медали. Это было самое неудачное выступление команды за последние 30 лет. Костюмы признали фактором провала, но, как это часто бывает во многих странах, серьезного наказания никто так и не понес.