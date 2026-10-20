«На льду эта вершина человеческой мысли оказалась бесполезной»

Американские спортсмены в последний момент добились разрешения выступать в старых костюмах, а от новых, несмотря на технические решения на уровне космических технологий, пришлось отказаться. В итоге американские конькобежцы в Сочи провалились, не завоевав ни одной медали. Это было самое неудачное выступление команды за последние 30 лет. Костюмы признали фактором провала, но, как это часто бывает во многих странах, серьезного наказания никто так и не понес.