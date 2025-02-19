Курску добавят крепости
Какие объекты в облцентре хотят реконструировать к его 1000-летнему юбилею
Во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил пересмотреть подход к подготовке к 1000-летию Курска, которое будет праздноваться в 2032 году. Глава региона заявил о необходимости «сконцентрировать усилия» на реставрации исторических зданий в центре города, в том числе в бывшей Курской крепости. О том, какие объекты могут быть реконструированы в рамках подготовки к юбилею,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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