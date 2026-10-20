Комитеты Госдумы поддержали назначение Никитина и Силуанова вице-премьерами

Господин Никитин назначен главой Минтранса в феврале 2025 года. Вместо него на этот пост предложили руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Господин Силуанов стал министром финансов в 2011 году. В случае назначения на новую должность он будет совмещать работу на посту министра и зампреда правительства.