Комитеты Госдумы поддержали назначение Никитина и Силуанова вице-премьерами
Комитет Госдумы по транспорту поддержал кандидатуру министра транспорта Андрея Никитина на пост вице-премьера. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал назначение министра финансов Антона Силуанова на аналогичную должность.
Господин Никитин назначен главой Минтранса в феврале 2025 года. Вместо него на этот пост предложили руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Господин Силуанов стал министром финансов в 2011 году. В случае назначения на новую должность он будет совмещать работу на посту министра и зампреда правительства.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. До этого он обсудил их с президентом России Владимиром Путиным. Госдума утвердит кандидатуры на заседании 21 октября.