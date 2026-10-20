«Прошлое никуда не уходит»
Павел Шинский — об истории Hugo Boss
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Отставной капрал из Метцингера Хьюго Фердинанд Босс о моде и не мечтал. В 1924-м он открыл мастерскую, где с десяток швей шили рабочую одежду и спортивные костюмы. Бизнес шел кое-как, и в начале 1930-х опасно приблизился к банкротству. Спас Босса госзаказ: в 1932-м лидер парламентского большинства Адольф Гитлер поручил ему шить форму для своих карательных отрядов. Почти 13 лет через разросшуюся фабрику Босса шел поток: форма для СА, СС, гитлерюгенда…
Последствия пришлось разгребать зятю Босса Ойгену Холли, вставшему у руля компании после войны: самого основателя лишили прав вести дела. Выплатив штрафы, Холли решился на новый старт: теперь на фабрике шили мужские костюмы. Через три десятилетия австрийский модельер Вернер Балдессарини превратил их в образчик мужской элегантности. Бренд спонсирует «Формулу-1», Кубок Дэвиса, современное искусство и выплачивает компенсации жертвам нацизма. Прошлое никуда не уходит.