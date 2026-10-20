«Прошлое никуда не уходит»

Отставной капрал из Метцингера Хьюго Фердинанд Босс о моде и не мечтал. В 1924-м он открыл мастерскую, где с десяток швей шили рабочую одежду и спортивные костюмы. Бизнес шел кое-как, и в начале 1930-х опасно приблизился к банкротству. Спас Босса госзаказ: в 1932-м лидер парламентского большинства Адольф Гитлер поручил ему шить форму для своих карательных отрядов. Почти 13 лет через разросшуюся фабрику Босса шел поток: форма для СА, СС, гитлерюгенда…