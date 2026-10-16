Санкции «заправляют» несогласием
Как политики в Европе используют «дизельную сделку»
Европейские ультраправые стали чаще критиковать санкционную политику Евросоюза. Так, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен назвала «неразумными» ограничения против российского энергосектора. Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, в свою очередь, призвала Берлин заключить «дизельную сделку» с Москвой по примеру США ради дешевого топлива на заправках. В то же время многие европейские политики считают соглашение между Вашингтоном и Москвой ошибочным. Нужен ли аналог «дизельной сделки» обычным европейцам?
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Алис Вайдель была в ударе. Во время ее выступления в Бундестаге депутаты услышали много цифр, ярких метафор и смелых призывов. «Даже 10% немцев не поддерживают помощь Украине. Действуйте соответственно»,— отметила политик. По ее словам, газ и нефть из России помогут немецким потребителям и предприятиям выйти из кризиса.
Виновником последнего лидер «Альтернативы для Германии», естественно, назвала Фридриха Мерца. «Мы хотим "дизельной сделки"»,— заключила она. «Мы» — это не только фракция в парламенте, отметил в беседе с “Ъ FM” депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» и соратник Вайдель Райнер Ротфусс:
«Конечно, это позиция многих немцев, поэтому Алис Вайдель и призвала к "дизельной сделке" с Россией. От нее отказываются политические элиты, а не простые люди. Против сделки те, кто называет нас "голосом Кремля" в Бундестаге».
Рост цен на рынке топлива и энергетики действительно заметный, рассказал “Ъ FM” житель Дрездена Вилли Боос:
«Допустим, в прошлом году я заплатил €700. Я каждый месяц плачу просто за проживание, и еще отдельной строкой идут отопление и свет. В этом году уже €1,5 тыс. доплатил, кроме того, что я каждый месяц трачу определенную сумму. При этом пока реальной власти у АдГ нет, есть только желание. И мне кажется, в ближайшее время оно вряд ли осуществится».
Впрочем, без усилий Мерца и его профессиональных министров ситуация была бы гораздо хуже, заметил журналист-международник из Германии Андрей Шашков:
«Какие бы ни скачки промышленных цен на нефть и газ ни происходили, поскольку это очень политически значимый вопрос, такой же, как и в России, государство найдет способ их сгладить. Немецкое государство не бедное, это все субсидируют очень быстро. Сначала отменяют налоги и акцизы, дальше могут перейти к прямому субсидированию. Так что когда происходят резкие внешние скачки котировок на десятки процентов что на нефть, что на газ, на внутреннем рынке Германии для частных потребителей они совершенно не такие драматические».
Вайдель выражает мнение только части избирателей, заметил политолог из Берлина Алекс Юсупов:
«Конечно, в обществе хотели бы видеть какой-то план действий, как это может закончиться. Но это не означает, что предложение Алис Вайдель, возвращающее Германии статус торгового партнера РФ по энергетике, реализуемо, или что запрос именно в этом.
Партия педалирует тему, что якобы есть быстрое решение проблемы.
И американский пример таких сделок — это масло в огонь этого дискурса. Но такого запроса нет ни у большого немецкого бизнеса, ни у электората за пределами тех избирателей, которые голосуют за АдГ».
Между тем лидер ультраправых Франции Марин Ле Пен тоже выступила за отмену финансовой помощи Киеву. Она заявила, что на это у Парижа больше нет денег. Политик заигрывает с электоратом, который недоволен ценами на бензин, отмечает собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова:
«Стоимость 95-го бензина практически сравнялась с ценой дизельного топлива: дешевле, чем €2,2 за литр, ничего уже в бак залить нельзя. Партия "Национальное объединение", в частности, Марин Ле Пен как ее кандидат, с одной стороны, считаются близкими к России, с другой, активно продавливают тему покупательской способности и борьбы за снижение цен и стоимости жизни».
Тем временем Евросоюз готовит новый, 23-й пакет ограничений, который должен сократить доходы России от продажи нефти, пишет Politico. За ужесточение топливных санкций, в частности, выступают Германия и Польша.