Санкции «заправляют» несогласием

«Какие бы ни скачки промышленных цен на нефть и газ ни происходили, поскольку это очень политически значимый вопрос, такой же, как и в России, государство найдет способ их сгладить. Немецкое государство не бедное, это все субсидируют очень быстро. Сначала отменяют налоги и акцизы, дальше могут перейти к прямому субсидированию. Так что когда происходят резкие внешние скачки котировок на десятки процентов что на нефть, что на газ, на внутреннем рынке Германии для частных потребителей они совершенно не такие драматические».