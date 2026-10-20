Две белгородские дороги отремонтируют местные компании за 260 млн рублей

По данным Rusprofile, ООО «Белзнак» было зарегистрировано в Ракитянском районе Белгородской области в 2007 году. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Дмитрий Кабалин (также является учредителем еще пяти организаций, большая часть которых зарегистрирована в Белгородской области и занимается строительством, ремонтом дорог и возведением зданий). Выручка общества за 2025 год составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 9,1 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1,2 млрд руб. и 24,3 млн руб. соответственно. С 2011 года «Белзнак» выиграл 1,1 тыс. госконтрактов на 20 млрд руб. в сумме. В пятерку крупнейших заказчиков входят четыре организации из Белгородской области и одна крымская.

ООО «Дорожно-ремонтное строительное предприятие "Белгородское"» было учреждено в Белгородском районе Белгородской области в 2017 году. Его деятельность связана с работой грузового транспорта. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный собственник и директор — Александр Волков. Он также владеет и руководит местным ООО «Строй-Ресурс», которое занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров. «Белгородское» завершило 2025 год с выручкой 183 млн руб. (-43%, годом ранее — 320 млн) и чистой прибылью 12 млн руб. (-44%, 21 млн). С 2021 года компания получила 122 госконтракта на 559 млн руб. в сумме. В пятерке крупнейших заказчиков только белгородские организации.