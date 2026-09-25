Белгородские власти ищут подрядчиков для ремонта дорог в двух округах за 260 млн

Казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» объявило два аукциона на поиск подрядчиков для ремонта дорог в Губкинском и Волоконовском округах. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 259,9 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Первый контракт стоимостью 147,9 млн руб. предполагает ремонт дороги Октябрьский — Уколово — Никаноровка протяженностью 4,6 км. Второе соглашение с начальной ценой 111,9 млн руб. предусматривает реконструкцию магистрали «Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки» — Олейницкий на 3,5 км.

В рамках обоих контактов подрядчикам предстоит выполнить подготовительные работы, обустроить земляное полотно и дорожную одежду, укрепить обочины, привести в порядок пересечения и примыкания, установить элементы обустройства, обустроить тротуары, а также заняться искусственными сооружениями и дорожными устройствами.

Начать работы по двум соглашениям необходимо 1 апреля 2027 года, завершить — 31 октября. Финансирование по ним будет осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов. Гарантийный срок на выполненные работы составит от одного до десяти лет. Заявки на участие в обоих аукционах принимаются до 5 октября, итоги планируют подвести 7 октября.

В начале сентября стало известно, что победителем аукциона на капитальный ремонт подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в Губкине признано местное АО «Автодор». Компания оказалась единственным участником торгов — контракт с ней заключили на сумму 178,7 млн при начальной цене 227,7 млн руб. Заказчиком выступило муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Кабира Гасанова