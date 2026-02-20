Контракты на ремонт белгородских дорог почти за 500 млн поделили местные фирмы

ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» подвело итоги четырех аукционов на ремонт автомобильных дорог в регионе. Два контракта на 228,3 млн руб. выиграло ООО «Белгороддорстрой», еще два на 247,7 млн руб. достались ООО «Белзнак». Обе компании местные. Суммарная стоимость подрядов составила 476 млн руб., общая протяженность ремонтируемых участков — более 17 км. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Компании стали единственными участниками торгов и получили контракты по начальным ценам. ООО «Белгороддорстрой» выполнит ремонт двух участков: дороги «Белгород — Новый Оскол — Советское» — Айдар в Алексеевском округе (4,6 км) за 122,6 млн руб. и трассы «Валуйки — Алексеевка — Красное» — Филиппово — Верхний Моисей в Валуйском округе (3,9 км) за 105,7 млн руб.

ООО «Белзнак» достались контракты на ремонт дороги Венгеровка — Меловое — Донцов в Ракитянском округе протяженностью 5,31 км (144,9 млн руб.) и трассы Борисовка — Пролетарский в Борисовском округе (4,2 км) за 102,8 млн руб.

Работы пройдут с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Подрядчикам предстоит срезка старого покрытия, ремонт труб, укрепление опор мостов, укладка нового полотна и обустройство пересечений.

По данным Rusprofile, ООО «Белзнак» зарегистрировано в Ракитянском районе Белгородской области в 2007 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Дмитрий Кабалин (также является учредителем еще пяти организаций, большая часть которых зарегистрирована в Белгородской области). Выручка ООО за 2024 год составила 1,15 млрд руб., чистая прибыль — 24,3 млн руб. В 2025 году компания была исполнителем по 58 госконтрактам, основная часть которых предполагала дорожные работы в Белгородской области. ООО «Белгороддорстрой» также было зарегистрировано в Белгороде в 2005 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 40 тыс. руб. Владельцы — гендиректор Мадат Дарчинян (63,25%) и Рубен Дарчинян (36,75%). Мадату Дарчиняну также принадлежат доли еще в двух компаниях региона, одна из них находится в совладении с Рубеном Дарчинян. Выручка ООО за 2024 год составила 6,76 млрд руб., чистая прибыль — 1,13 млрд руб. В 2025 году компания была исполнителем по 58 госконтрактам на дорожные работы.

В начале недели победителем и единственным участником аукциона на ремонт участка дороги Магистраль 1-1 в Старооскольском горокруге Белгородской области стало местное ООО «Белдорстрой» Николая и Владимира (Николаевича) Степашовых. Компания уже занималась обновлением магистрали, новый контракт она получила по начальной цене в 237,2 млн руб.

Ульяна Ларионова