Где еще протестуют в Европе
Акции протеста против высоких цен, стагнации реальной заработной платы, высокой стоимости жизни и нехватки доступного жилья, в том числе переросшие в беспорядки, прошли 17 и 18 октября не только во Франции, но и в других европейских странах.
В Италии 17 октября марш против роста стоимости жизни начался мирно, но быстро перерос в беспорядки. В Милане протестующие в масках стали бросать камни, куски брусчатки и бутылки в сотрудников полиции и поджигать баррикады, сооруженные из барных столов на центральной площади Дуомо. Полицейские поначалу отступили в ожидании подкрепления, но затем разогнали толпу, применив слезоточивый газ. По данным агентства ANSA, пострадали по меньшей мере 4 полицейских и 20 демонстрантов, около 50 протестующих были арестованы, примерно половина из них — несовершеннолетние.
В тот же день столкновения участников протестов с полицией произошли в Турине, Бергамо и Болонье. В Болонье для разгона демонстрантов были применены водометы. Премьер Италии Джорджа Мелони осудила зачинщиков беспорядков, которые, по ее словам, использовали акции протеста для провоцирования столкновений и «сеяния хаоса».
В столице Бельгии Брюсселе, где уже несколько недель продолжаются студенческие протесты против платы за обучение в университетах, 17 октября уличные акции также перешли в беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих, бросавших в стражей порядка различные предметы и устраивавших поджоги. Беспорядки затронули и Льеж.
В Лиссабоне, столице Португалии, поводом к протестам стало преимущественно недовольство недоступностью жилья. Согласно официальным данным, в период с 2015 по 2024 год цены на жилье в Португалии выросли на 124% — вдвое быстрее, чем в среднем по Евросоюзу. Стоимость аренды жилья по новым договорам увеличилась почти в той же пропорции. Португальцы установили в Лиссабоне и Порто десятки палаток, требуя принять меры для сдерживания роста стоимости жилья и расходов на жизнь. А в Испании палаточные городки в знак протеста против недоступности жилья стоят уже четвертую неделю.
Беспорядки накрыли и Албанию. Там уже не один месяц шли протесты против планов зятя президента США Джареда Кушнера построить в заповеднике на албанском побережье туристический комплекс. Однако к минувшим выходным массовые студенческие выступления переросли в жесткие столкновения с полицией, поджоги правительственных зданий и погромы. Участники массовых выступлений, которые получили название «революция фламинго», требуют отставки премьера страны Эди Рамы.
По прогнозу профессора права и политики Европейского союза в бизнес-школе HEC Paris Альберто Алеманно, в Греции, Германии и Австрии наблюдаются «ранние стадии» подобного движения протеста, в ближайшие дни ожидается мобилизация его участников.
Волнения случились в критически важный для Европы момент: в ближайший год континент ожидает «суперцикл национальных выборов» — голосования пройдут в Испании, Франции, Италии и Польше.