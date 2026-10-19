Где еще протестуют в Европе

В Лиссабоне, столице Португалии, поводом к протестам стало преимущественно недовольство недоступностью жилья. Согласно официальным данным, в период с 2015 по 2024 год цены на жилье в Португалии выросли на 124% — вдвое быстрее, чем в среднем по Евросоюзу. Стоимость аренды жилья по новым договорам увеличилась почти в той же пропорции. Португальцы установили в Лиссабоне и Порто десятки палаток, требуя принять меры для сдерживания роста стоимости жилья и расходов на жизнь. А в Испании палаточные городки в знак протеста против недоступности жилья стоят уже четвертую неделю.