Медведев назвал «закон Грэма» системным русофобским актом

Поправка Джексона—Вэника была принята в 1974 году. Она вводила ограничения на торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими права человека. Действовала во время существования СССР. После распада Союза действие поправки приостановили, но фактически она продолжала применяться, пока не была отменена Бараком Обамой в 2012 году.