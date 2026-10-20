Медведев назвал «закон Грэма» системным русофобским актом
Отношения между Россией и США испорчены на десятилетия вперед, считает зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он раскритиковал подготовленный ныне покойным сенатором Линдси Грэмом (признан в РФ террористом и экстремистом) закон о санкциях против России.
«Это системный русофобский акт американских элит, рассчитанный на десятилетия. Вполне вероятно, что наши внуки будут жить в условиях его применения, как это было с пресловутым законом Джексона—Вэника, который действовал почти 40 лет»,— написал господин Медведев в «Максе».
Поправка Джексона—Вэника была принята в 1974 году. Она вводила ограничения на торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими права человека. Действовала во время существования СССР. После распада Союза действие поправки приостановили, но фактически она продолжала применяться, пока не была отменена Бараком Обамой в 2012 году.
Законопроект Линдси Грэма предусматривает введение санкций и пошлин в отношении стран, которые покупают российские энергоресурсы. Президент США Дональд Трамп подписал его 19 сентября, закон должен был вступить в силу 18 октября. Однако за день до этого президент уведомил Конгресс о намерении пока не вводить масштабные санкции.