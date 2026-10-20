Индекс Мосбиржи обновил максимум за четыре месяца
Индекс Мосбиржи на торгах 20 октября поднялся на 1,6% к закрытию предыдущего дня — до 2469,84 пункта. В последний раз индикатор был выше этой отметки 17 июня 2026 года. По состоянию на 10:35 индекс Мосбиржи продолжил расти до 2470,1 пункта (+1,56%). К тому же моменту индекс РТС составлял 939,75 пункта (+1,62%).
Так российский фондовый рынок отреагировал на позитивные для России геополитические новости. Накануне президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае. Трехсторонние переговоры могут пройти во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре.