Уиткофф перед поездкой в Москву встретится с президентами Украины и Финляндии

В пресс-службе уточнили, что господин Уиткофф прибудет в Осло лично, а господин Кушнер поучаствует в мероприятии дистанционно. Они оба встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.