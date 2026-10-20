Уиткофф перед поездкой в Москву встретится с президентами Украины и Финляндии
Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поучаствуют в сегодняшних встречах в Осло, посвященных ситуации на Украине. Их присутствие запросила украинская сторона, сообщила пресс-служба правительства Норвегии.
В пресс-службе уточнили, что господин Уиткофф прибудет в Осло лично, а господин Кушнер поучаствует в мероприятии дистанционно. Они оба встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.
«Дипломатические усилия ранее предпринимались в ряде стран, и Норвегия и Финляндия рады возможности продолжить эту работу. Цель состоит в том, чтобы направить дипломатические усилия в более конструктивное русло»,— прокомментировал господин Стере.
Axios писало, что Стив Уиткофф также встретится в Осло с представителями стран E4 (Великобритании, Франции, Германии и Польши), ЕС и НАТО. После переговоров он планирует посетить Москву. Там господин Уиткофф проведет встречу с президентом Владимиром Путиным, утверждают источники Reuters. В прошлый раз Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приезжали в Москву в начале сентября.