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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Происшествия

В Петербурге женщина и ребенок пострадали при прорыве тепломагистрали

В Санкт-Петербурге женщина и ребенок пострадали при прорыве магистральной трубы с горячей водой. ЧП произошло в Колпино, пишет «Фонтанка».
По информации издания, 10-летнюю девочку госпитализировали с ожогами стоп первой и второй степени, ее мать от госпитализации отказалась.
Авария произошла в тепловой камере на пересечении улицы Ижорского Батальона и Тверской. Сейчас на месте работает ремонтная бригада. Участок улицы огородили для транспорта и пешеходов.
Санкт-Петербург