Астраханская область поднялась в рейтинге научно-технологического развития РФ

По итогам 2025 года лидером списка, включающего 85 позиций, стала Москва, набравшая 82,54 балла (годом ранее — 81,71). Вторую строчку занял Татарстан с результатом 73,2 балла в 2025 году против 70,6 в 2024-м. Замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург, получивший 70,17 и 70,38 балла соответственно. Следом расположились Нижегородская, Московская и Самарская области. Все названные субъекты удержали свои места по сравнению с прошлым годом. Замыкают рейтинг Ингушетия (6,48 и 5,79 балла), Чечня (12,15 и 14,14), Карачаево-Черкессия (12,67; 14), Еврейская АО (12,78; 10,46) и Забайкальский край (13,83; 14,3).