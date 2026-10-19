Волгоградская область опустилась в рейтинге научно-технологического развития РФ

Список из 85 пунктов возглавила Москва с итоговым показателем 82,54 балла (годом ранее — 81,71). Вторую строчку занял Татарстан: в 2025 году он набрал 73,2 балла против 70,6 в 2024-м. Третье место осталось за Санкт-Петербургом — 70,17 и 70,38 балла соответственно. Ниже расположились Нижегородская, Московская и Самарская области. Все названные регионы не изменили своих позиций по сравнению с 2024 годом. Замыкают рейтинг Ингушетия (6,48 и 5,79 балла), Чечня (12,15 и 14,14), Карачаево-Черкесия (12,67 и 14), Еврейская АО (12,78 и 10,46) и Забайкальский край (13,83 и 14,3).