Трамп допустил проведение совместных переговоров с Путиным и Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп не исключил возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, темой переговоров могла бы стать ядерное разоружение.
Как уточнил Дональд Трамп, в графике трехсторонних переговоров нет, но ему было бы интересно провести встречу в таком формате. «Нет. Но я бы на такое пошел. И не из-за Украины в основном. Мы бы говорили о ядерном оружии, о денуклеаризации»,— ответил президент США на вопрос журналистов.
Трехсторонняя встреча могла бы состояться при желании Владимира Путина и Си Цзиньпина, добавил Дональд Трамп. Он указал, что США располагают самым крупным ядерным арсеналом, Россия и Китай — на втором и третьем местах.
18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне пройдет саммит АТЭС. Си Цзиньпин уже договорился провести отдельные встречи с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Президент России также предлагал президенту США и председателю КНР провести трехстороннюю встречу по теме Украины.