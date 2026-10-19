Трамп допустил проведение совместных переговоров с Путиным и Си Цзиньпином

Как уточнил Дональд Трамп, в графике трехсторонних переговоров нет, но ему было бы интересно провести встречу в таком формате. «Нет. Но я бы на такое пошел. И не из-за Украины в основном. Мы бы говорили о ядерном оружии, о денуклеаризации»,— ответил президент США на вопрос журналистов.