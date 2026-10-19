Саратовская область оказалась в начале научно-технологического рейтинга РФ

Первое место списка из 85 пунктов заняла Москва с итоговым баллом 82,54 (в 2024 году — 81,71). На вторую строку статистики поместили Татарстан — 73,2 балла в 2025 году и 70,6 в 2024-м. Третье место у Санкт-Петербурга — 70,17 и 70,38 балла соответственно. Далее идут Нижегородская, Московская и Самарская области. Все перечисленные регионы сохранили позиции 2024 года. В конце списка оказались Ингушетия (6,48 и 5,79 балла), Чечня (12,15 и 14,14), Карачаево-Черкессия (12,67; 14), Еврейская АО (12,78; 10,46) и Забайкальский край (13,83; 14,3).