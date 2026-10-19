Пензенская область попала в первую половину научно-технологического рейтинга

Лидером списка из 85 регионов вновь стала Москва, набравшая 82,54 балла против 81,71 в 2024 году. Вторую строчку занял Татарстан, улучшивший свой показатель с 70,6 до 73,2 балла. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 70,17 балла (в прошлом году — 70,38). Далее следуют Нижегородская, Московская и Самарская области. Все эти регионы, как и лидеры, полностью сохранили свои позиции по сравнению с 2024 годом. Аутсайдерами списка оказались Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкесия, Еврейская АО и Забайкальский край.