Пензенская область попала в первую половину научно-технологического рейтинга
Пензенская область заняла 28 место рейтинга по научно-технологическому развитию регионов РФ. Итоги 2025 года объявило «РИА Рейтинг».
Лидером списка из 85 регионов вновь стала Москва, набравшая 82,54 балла против 81,71 в 2024 году. Вторую строчку занял Татарстан, улучшивший свой показатель с 70,6 до 73,2 балла. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 70,17 балла (в прошлом году — 70,38). Далее следуют Нижегородская, Московская и Самарская области. Все эти регионы, как и лидеры, полностью сохранили свои позиции по сравнению с 2024 годом. Аутсайдерами списка оказались Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкесия, Еврейская АО и Забайкальский край.
В 2025 году Пензенская область сохранила позицию 2024 года — 28 место. В позапрошлом году регион получил 42,61 балла, а по итогам 2025-го — 41,44. Саратовская область немного улучшила положение: в 2024 году она заняла 30 место, а в 2025-м — 29-е. Волгоградская область получила 32 место, Астраханская — 64-е.