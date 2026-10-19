Продажу крытого рынка в Орле приостановили из-за его подорожания до 156 млн

Приостановлен аукцион по продаже здания крытого рынка в Орле, следует из постановления главного межрегионального специализированного управления Федеральной службы судебных приставов по региону. Это связано с переоценкой рыночной стоимости имущества. Она выросла в 1,7 раза: с 92,6 млн руб. (стартовая цена аукциона) до 156 млн руб.