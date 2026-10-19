Продажу крытого рынка в Орле приостановили из-за его подорожания до 156 млн
Приостановлен аукцион по продаже здания крытого рынка в Орле, следует из постановления главного межрегионального специализированного управления Федеральной службы судебных приставов по региону. Это связано с переоценкой рыночной стоимости имущества. Она выросла в 1,7 раза: с 92,6 млн руб. (стартовая цена аукциона) до 156 млн руб.
Уточняется, что 30 сентября Арбитражный суд Орловской области отменил постановление судебных приставов о стоимости актива на основании отчета тюменского ООО «Бизнес-новация» Виктора Уманского от 25 августа. Вместо этого арбитраж принял отчет местного ООО «Премиум оценка» Михаила Гриминова от 10 сентября, заново оценившего здание рынка.
Первые торги по продаже объекта также отменили, поскольку Арбитражный суд Орловской области по ходатайству ООО «Крытый рынок» признал стартовую цену в 61,2 млн руб. заниженной. На основании повторной экспертизы ее подняли до 78,6 млн руб. Однако и второй аукцион, объявленный в декабре по новой цене, не состоялся: в январе 2026 года его отменили, поскольку компания полностью погасила долг по налогам в размере 2,2 млн руб.
Новый тендер был объявлен из-за задолженности перед ФНС на 3,2 млн руб. В состав лота входило двухэтажное здание на улице Лескова, построенное в 2000 году. У него три центральных входа и восемь выходов. Площадь объекта составляет 3,7 тыс. кв. м. Здание находится на неразграниченном участке, который компания арендовала до 2073 года. Объект имеет ряд обременений в виде долгосрочных договоров аренды и субаренды с другими структурами — ООО «Новый рынок», АО «Продторг» и ООО «Риэлт-У» (сроки соглашений рассчитаны на период от 10 до 35 лет).