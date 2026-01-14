Торги по продаже крытого рынка в Орле за 78,6 млн отменены

Аукцион по продаже крытого рынка в Орле отменен в связи с погашением задолженности ООО «Крытый рынок» (принадлежит правительству области) перед ФНС в размере 2,2 млн руб. Это следует из документации торгов.

Начальная стоимость лота составляла 78,6 млн руб. Объект представляет собой двухэтажное здание площадью 3,7 тыс. кв. м, введенное в эксплуатацию в 2000 году. Сооружение имеет три центральных входа и восемь выходов.

Первый аукцион по продаже здания, назначенный в августе 2025-го, был отменен по решению Арбитражного суда Орловской области. Причиной стало ходатайство ООО «Крытый рынок» о проведении повторной экспертизы, так как, по мнению компании, цена объекта была искусственно занижена. Суд удовлетворил требования в октябре, отменив прежнее постановление об оценке в 61,2 млн руб. На основании нового экспертного заключения рыночная стоимость здания была увеличена до 78,6 млн руб.

Кабира Гасанова