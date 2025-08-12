В Орле на аукцион выставили государственный рынок из-за долгов по налогам

В Орле на торги выставлено здание крытого рынка на улице Лескова в Советском районе. На объект было обращено взыскание судебным приставом в связи с долгом принадлежащей правительству региона компании ООО «Крытый рынок» перед ФНС в 2,3 млн руб. Начальная стоимость лота — 61,3 млн руб., следует из информации, опубликованной на портале ГИС «Торги».

Площадь двухэтажного нежилого здания, построенного в 2000-м году, составляет 3,7 тыс. кв. м. Шаг аукциона — 1%. Торги проведут 4 сентября 2025 года.

По данным Rusprofile, ООО «Крытый рынок» зарегистрировано в 2010 году в Орле. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал — 85 млн руб. Директор — Александр Митасов. Компания принадлежит Орловской области. Убыток компании в 2024 году составил 1,1 млн руб., выручка не раскрывается. На данный момент в отношении ООО открыто 239 исполнительных производств перед физическими и юридическими лицами.

В июле 2025 года банк «Дом.РФ» выставил на аукцион объект культурного наследия регионального значения на улице Московской в Орле. Имущественный комплекс относится к федеральной собственности. Начальная цена лота — 22,9 млн руб.

Ульяна Ларионова