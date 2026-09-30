Крытый рынок в Орле выставили на торги за 93 млн рублей

В Орле на аукцион повторно выставили здание крытого рынка на улице Лескова в Советском районе. Начальная стоимость лота с прошлых торгов выросла примерно на 18%: с 78,6 млн до 92,6 млн руб. Аукцион проводится в рамках исполнительного производства: взыскание на имущество наложил судебный пристав из-за налоговой задолженности принадлежащего региональному правительству ООО «Крытый рынок» в размере 3,2 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Двухэтажное здание, построенное в 2000 году, имеет три центральных входа и восемь выходов. Площадь объекта составляет 3,7 тыс. кв. м. Здание расположено на неразграниченном земельном участке, который находится у компании в долгосрочной аренде до 2073 года. При этом объект имеет ряд обременений в виде долгосрочных договоров аренды и субаренды, заключенных с другими структурами — ООО «Новый рынок», АО «Продторг» и ООО «Риэлт-У» (сроки соглашений рассчитаны на период от 10 до 35 лет).

Прием заявок на аукцион завершится 20 октября, итоги планируют подвести 22-го.

По данным Rusprofile, ООО «Крытый рынок» зарегистрировано в июле 2010 года в Орле. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал — 85 млн руб. Директор — Александр Митасов. Компания принадлежит Орловской области. В 2025 году компания выручила 3,4 млн, убыток составил 47 млн руб.

Первые торги по продаже здания, назначенные на август 2025 года, отменил Арбитражный суд Орловской области по ходатайству ООО «Крытый рынок». Владелец имущества посчитал стартовую цену в 61,2 млн рублей заниженной, и в октябре суд на основании повторной экспертизы поднял оценку объекта до 78,6 млн рублей. Однако и второй аукцион, объявленный в декабре по новой цене, не состоялся: в январе 2026 года его отменили, поскольку компания полностью погасила налоговый долг в размере 2,2 млн руб.

Кабира Гасанова