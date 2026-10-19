Ввод жилья в новостройках в Удмуртии снизился почти на 15% в январе—сентябре
По рынку ИЖС показатель сократился на 2%
962 тыс. кв. м жилья в Удмуртии ввели в эксплуатацию в январе—сентябре, что на 8% меньше, чем годом ранее. Такие данные опубликованы в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Из этого числа 431 тыс. кв. м приходится на многоквартирные дома (-14% год к году), 531 тыс. кв. м — на частные (-2%).
Для сравнения, фактический объем ввода жилья в Удмуртии в 2025 году составил 1,2 млн кв. м. Это на 12% меньше, чем в 2024-м. При этом по сегменту многоквартирных домов за указанный период прирост составил 11%, до 601 тыс. кв. м, по частным домам — напротив, спад на 26%, до 638 тыс. кв. м.
Напомним, с 1 октября в Удмуртии и по всей стране изменились условия по льготной ипотечной программе «Семейная ипотека». Срок кредитования сократился с 30 до 15 лет, а ставка теперь зависит от количества детей в семье. В частности, семьям с одним ребенком предлагается брать ипотеку под 10% годовых. С каждым последующим ребенком ставка снижается на 2 п. п. — максимум до 2% годовых. Застройщики ожидают сокращения выдачи льготной ипотеки на 30—40% в течение года и снижения активности в части запуска новых проектов, что отразится на объемах ввода в эксплуатацию нового жилья.