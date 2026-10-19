В деле астраханского МБУ «Чистый город» появился еще один эпизод взятки от бизнеса
Чиновник якобы получил 80 тыс. руб. от посредника на парковке ТЦ
Следствие выявило еще один преступный эпизод в уголовном деле начальника одного из отделов астраханского МБУ «Чистый город». Чиновнику инкриминируют получение взятки в крупном размере (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.
По версии следствия, в январе этого года на парковке у ТЦ подозреваемый получил через посредника взятку в 80 тыс. руб. от предпринимателя. Средства были переданы за заключение прямых договоров на предоставление транспорта с экипажем.
Ранее в отношении руководителя отдела «Чистого города» возбудили уголовные дела по аналогичным фактам получения взяток. В СК полагают, что с января 2025 по январь 2026 года фигурант получил от генерального директора коммерческой организации более 220 тыс. руб. за лояльность и подписание актов приемки по госконтракту на поставку мусорных мешков. Сумма контракта составила около 980 тыс. руб. По данным ЕИС «Закупки», договор на поставку мусорных мешков МБУ заключило с белгородским ООО «Полипак» 21 ноября 2025 года. Коррупционную схему пресекли правоохранители. Во время обысков по 29 адресам были изъяты документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела.
Также следствие выявило, что с 2020-го по 2026 год фигурант неоднократно получал взятки от бизнеса за общее покровительство и содействие в получении контрактов с МБУ. За это предприниматели и представители коммерческих организаций передавали подозреваемому деньги или имущество. Общая сумма незаконного вознаграждения по выявленным эпизодам составила более 300 тыс. руб.
В апреле этого года под уголовное преследование попал и. о. директора МБУ «Чистый город» Руслан Тордия. Его также подозревают в получении взяток (пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следствие полагает, что чиновник в период с 2025 по 2026 год получил деньги от представителя коммерческой организации за покровительство и подписание актов приемки товаров.