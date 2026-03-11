В Астрахани главу отдела МБУ «Чистый город» подозревают в крупной взятке

СКР возбудил уголовное дело в отношении начальника одного из отделов МБУ Астрахани «Чистый город». Чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе силового ведомства.

По версии следствия, начальник, исполняющий административно-хозяйственные функции, вошел в сговор с неустановленными пока представителями руководства учреждения. Как полагают в СК, с 28 ноября 2025 года по 31 января 2026 года фигурант получил от гендиректора коммерческой фирмы более 220 тыс. руб. Деньги передавались за лояльность и подписание актов приемки по муниципальному контракту на поставку мусорных мешков. Сумма контракта составила порядка 980 тыс. руб.

По данным ЕИС «Закупки», 21 ноября прошлого года МБУ объявило аукцион на поставку 64,6 тыс. полимерных пакетов. Начальная максимальная цена контракта составляла более 1,5 млн руб. Участник конкурса — белгородское ООО «Полипак» — согласился поставить товар за 983 тыс. руб. В начале декабря с ним был заключен контракт, который, согласно ЕГРЮЛ, значится исполненным.

Коррупционную схему пресекли сотрудники региональных управлений СК, ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии. В рамках расследования прошли обыски по 29 адресам — изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела. Все обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.

ООО «Полипак» зарегистрировано в Белгороде в сентябре 2025 года. Компания специализируется на оптовой торговле бытовыми товарами. Управляет фирмой Станислав Зайцев, ему принадлежит 100% уставного капитала. Компания получила 38 госконтрактов на сумму 7,1 млн руб. Из них в стадии исполнения находится 31 договор на 5,3 млн руб. Господин Зайцев также учреждает еще одно юрлицо — ООО «Лидерпак». Он тоже зарегистрировано в Белгороде и работает в сфере торговли. В 2024 году выручка «Лидерпака» снизилась на 21% до 7,1 млн руб., при этом чистая прибыль выросла более чем в восемь раз и достигла 359 тыс. руб.

