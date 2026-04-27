Руководство МБУ «Чистый город» в Астрахани подозревают во взятках

В Астрахани под уголовное преследование попал исполняющий обязанности директора МБУ «Чистый город» Руслан Тордия. Его подозревают в получении взяток (пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ранее дела были возбуждены в отношении замдиректора организации, сообщает региональный следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И. о. директора астраханского МБУ «Чистый город» подозревают во взятках

Фото: СУ СКР по Астраханской области

По версии следствия, господин Тордия в период с 2025 по 2026 год получил взятку от представителя коммерческой организации за покровительство и подписание актов приемки товаров. Преступную деятельность пресекли сотрудники СК и УМВД России по региону. Уголовное дело расследуется.

Заместителя директора МБУ «Чистый город» также подозревают во взяточничестве. По данным следкома, с 2020 по 2026 год он неоднократно брал деньги от бизнесменов за общее покровительство и содействие в заключении госконтрактов и договоров с МБУ. Общая сумма взяток по выявленным эпизодам составила больше 1 млн руб.

Марина Окорокова