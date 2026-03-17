В деле астраханского чиновника из МБУ «Чистый город» появились новые подробности

Следствие выявило дополнительные эпизоды взяточничества в уголовном деле начальника одного из отделов МБУ Астрахани «Чистый город». Общая сумма незаконного вознаграждения составила более 300 тыс. руб., заявили в региональном СУ СКР.

СКР выявил новые эпизоды взяточничества в МБУ Астрахани "Чистый город"

Фото: СУ СКР по Астраханской области

По версии следствия, фигурант в период с 2020-го по 2026 год неоднократно получал взятки от бизнеса за общее покровительство и содействие в получении контрактов с МБУ. За это предприниматели и представители коммерческих организаций передавали подозреваемому деньги или имущество.

Менее недели назад следствие возбудило уголовное дело в отношении чиновника по статье о получении взятки в крупном размере (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Начальника отдела в «Чистом городе» заподозрили в сговоре с гендиректором коммерческой фирмы. Следствие полагает, что в период с 28 ноября 2025 года по 31 января 2026 года фигурант за 220 тыс. руб. проявил лояльность и подписал акты приемки по муниципальному контракту на поставку мусорных пакетов. Сумма контракта составила 980 тыс. руб.

Преступную деятельность пресекли сотрудники СК, ФСБ, МВД при силовой поддержке Росгвардии. Обыски прошли по 29 адресам - там изъяли документы и предметы, относящиеся к делу. Расследование продолжается.

Марина Окорокова