Девять человек ранены в Белгородской области в результате ударов ВСУ
За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 115 раз. В Белгороде и Шебекинском округе пострадали девять человек. Пятеро раненых находятся на стационарном лечении. Об этом 19 октября рассказал губернатор Александр Шуваев.
По информации главы региона, удары за минувшие сутки были нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Зафиксировано три обстрела с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также 15 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Ликвидирован 91 беспилотник.
Минувшей ночью, по данным Минобороны, на территории РФ дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены в общей сложности 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны сбивали в Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 111 раз. В городе Шебекино погибла женщина. Также в Грайворонском и Шебекинском округах пострадали два человека.