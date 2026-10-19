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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Черноземье

Девять человек ранены в Белгородской области в результате ударов ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 115 раз. В Белгороде и Шебекинском округе пострадали девять человек. Пятеро раненых находятся на стационарном лечении. Об этом 19 октября рассказал губернатор Александр Шуваев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации главы региона, удары за минувшие сутки были нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Зафиксировано три обстрела с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также 15 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Ликвидирован 91 беспилотник.

Минувшей ночью, по данным Минобороны, на территории РФ дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены в общей сложности 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны сбивали в Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 111 раз. В городе Шебекино погибла женщина. Также в Грайворонском и Шебекинском округах пострадали два человека.
Денис Данилов