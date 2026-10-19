Девять человек ранены в Белгородской области в результате ударов ВСУ

По информации главы региона, удары за минувшие сутки были нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Зафиксировано три обстрела с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также 15 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Ликвидирован 91 беспилотник.