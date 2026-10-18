Почта и вышка связи повреждены в Орловской области при ударе ракет и БПЛА
В ночь на 18 октября в Орловской области силы ПВО уничтожили 15 беспилотников и две ракеты. В одном из районов повреждены телекоммуникационная вышка и здание отделения почтовой связи. Ведется восстановление, продолжается работа сотрудников специальных и экстренных служб. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.
По информации главы региона, пострадавших в результате атак нет.
Региональное ГУ МЧС уведомляет, что ракетная опасность в Орловской области объявлялась два раза. В первый раз тревогу объявили в 21:56. Отбой поступил в 22:43. Во второй раз жителей региона предупредили о ракетной опасности в 23:49 — отменили ее в 1:04.
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью на территории России дежурные силы ПВО уничтожили 1015 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали в Белгородской, Курской и Орловской областях.