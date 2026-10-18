Почта и вышка связи повреждены в Орловской области при ударе ракет и БПЛА

Региональное ГУ МЧС уведомляет, что ракетная опасность в Орловской области объявлялась два раза. В первый раз тревогу объявили в 21:56. Отбой поступил в 22:43. Во второй раз жителей региона предупредили о ракетной опасности в 23:49 — отменили ее в 1:04.