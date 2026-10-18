Один человек погиб и двое ранены в результате ударов ВСУ в Белгородской области

В оперативном штабе региона уточнили, что женщина погибла в Шебекино в результате атаки дрона на легковой автомобиль. В селе Дунайка Грайворонского округа мужчина пострадал в результате атаки БПЛА. С осколочными ранениями ног он был доставлен бойцами самообороны в Грайворонскую ЦРБ. Другой мужчина был ранен из-за удара дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа — пострадавшего направили в городскую больницу №2 Белгорода.