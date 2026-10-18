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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Черноземье

Один человек погиб и двое ранены в результате ударов ВСУ в Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 111 раз. В городе Шебекино погибла женщина. Также в Грайворонском и Шебекинском округах пострадали два человека. Один из них находится на стационарном лечении. Об этом 18 октября сообщил губернатор Александр Шуваев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • В оперативном штабе региона уточнили, что женщина погибла в Шебекино в результате атаки дрона на легковой автомобиль. В селе Дунайка Грайворонского округа мужчина пострадал в результате атаки БПЛА. С осколочными ранениями ног он был доставлен бойцами самообороны в Грайворонскую ЦРБ. Другой мужчина был ранен из-за удара дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа — пострадавшего направили в городскую больницу №2 Белгорода.

  • По данным главы региона, удары за прошедшие сутки были нанесены по городу Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано шесть обстрелов с применением артиллерии и семь сбросов взрывных устройств с БПЛА. Подавлено и сбито 60 беспилотников.

В Минобороны РФ рассказали, что минувшей ночью на территории России дежурные силы ПВО уничтожили 1015 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали в Белгородской, Курской и Орловской областях.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ночь на 18 октября в Орловской области силы ПВО уничтожили 15 беспилотников и две ракеты. В одном из районов повреждены телекоммуникационная вышка и здание отделения почтовой связи.
Денис Данилов