Один человек погиб и двое ранены в результате ударов ВСУ в Белгородской области
В оперативном штабе региона уточнили, что женщина погибла в Шебекино в результате атаки дрона на легковой автомобиль. В селе Дунайка Грайворонского округа мужчина пострадал в результате атаки БПЛА. С осколочными ранениями ног он был доставлен бойцами самообороны в Грайворонскую ЦРБ. Другой мужчина был ранен из-за удара дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа — пострадавшего направили в городскую больницу №2 Белгорода.
По данным главы региона, удары за прошедшие сутки были нанесены по городу Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано шесть обстрелов с применением артиллерии и семь сбросов взрывных устройств с БПЛА. Подавлено и сбито 60 беспилотников.
В Минобороны РФ рассказали, что минувшей ночью на территории России дежурные силы ПВО уничтожили 1015 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали в Белгородской, Курской и Орловской областях.