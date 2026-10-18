В Ленобласти выплатят компенсации за поврежденные при атаке БПЛА автомобили и жилье
Жители Ленинградской области, чье имущество пострадало во время массированной атаки беспилотников 18 октября, получат компенсации из регионального и муниципальных резервных фондов. Власти организуют оценку ущерба квартирам, автомобилям и дачным домам, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
По словам главы региона, в Ломоносовском районе обломки беспилотников повредили более 50 автомобилей, также были выбиты окна в зданиях. В Кировском районе предварительно пострадали четыре дачных дома. Во Всеволожском районе повреждения получил многоквартирный дом, в Гатчинском округе — квартира в жилом здании.
Господин Дрозденко поручил муниципальным властям составить перечни поврежденного имущества и передать их на рассмотрение комиссии для организации выплат. Компенсации предусмотрены за повреждения и утрату имущества, в том числе за ремонт жилья и замену окон.
В Ленобласти действует механизм компенсаций за ущерб от атак беспилотников. В частности, за поврежденное окно предусмотрена выплата 20 тыс. руб., за поврежденную дверь — 10 тыс. руб., за повреждения стен, потолков и полов — 50 тыс. руб. Заявления на материальную помощь можно подать через МФЦ региона.
Помимо повреждений жилья и автомобилей, атака затронула инфраструктуру региона. По данным губернатора, на подстанции «Восточная» повреждены провода, но трансформаторы и основное энергетическое оборудование продолжают работать. В Янино подключили резервные источники электроснабжения, а в Низино повреждена труба котельной. В Разметелевской школе выбило стекла, их заменят за счет резервного фонда Всеволожского района.
Всего, по последним данным Александра Дрозденко, над Ленинградской областью сбили 145 беспилотников.