В Ленобласти выплатят компенсации за поврежденные при атаке БПЛА автомобили и жилье

По словам главы региона, в Ломоносовском районе обломки беспилотников повредили более 50 автомобилей, также были выбиты окна в зданиях. В Кировском районе предварительно пострадали четыре дачных дома. Во Всеволожском районе повреждения получил многоквартирный дом, в Гатчинском округе — квартира в жилом здании.