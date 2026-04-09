Власти Ленобласти уточнили размер выплат за поврежденное БПЛА жилье

Правительство Ленинградской области установило размер и порядок выплат гражданам, чье имущество получило повреждения из-за атак беспилотников. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

В соответствии с документом, пострадавшим будут возмещать в виде единовременной выплаты 20% от кадастровой стоимости жилого помещения. Однако размер выплаты не может превышать кадастровую стоимость, рассчитанную на основе установленной нормы общей площади жилья на одного человека.

Постановление утверждает фиксированные выплаты за отдельные виды ущерба. В случае повреждения окон компенсация составит 20 тыс. руб. за каждое окно, а дверей — 10 тыс. руб. за каждую. При повреждении стен, потолков и полов компенсация составит 50 тыс. руб.

В случае повреждения объектов, не входящих в общую площадь жилого помещения, выплата составит 100 тыс. руб. за каждый объект. Среди них — балконы, лоджии, веранды и террасы. При повреждении их остекления компенсация составит 10 тыс. руб. за каждое стекло — но не более 100 тыс. руб. по одному объекту.

31 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал, что власти региона помогут гражданам с ремонтом жилых площадей, получивших повреждения в результате атак беспилотников. 7 апреля господин Дрозденко сообщал, что над территорией Ленобласти за ночь сбили 22 БПЛА.