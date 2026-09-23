В МФЦ Ленобласти начали оформлять выплаты пострадавшим от БПЛА

В МФЦ Ленинградской области начали принимать заявления на единовременную материальную помощь гражданам, пострадавшим от террористических актов, в том числе в результате падения беспилотников, сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе МФЦ. Получить выплату могут пострадавшие при утрате предметов первой необходимости, повреждении или полной утрате жилья и личного автомобиля.

Мера поддержки также предусмотрена для граждан, которым причинен вред здоровью, семей погибших и граждан из числа заложников. Обратиться за помощью можно в любой филиал, отделение или удаленное рабочее место МФЦ Ленинградской области. Перечень необходимых документов и условия получения выплаты опубликованы на сайте МФЦ Ленинградской области.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что власти Ленобласти уточнили размер выплат за поврежденное БПЛА жилье. В соответствии с документом, пострадавшим будут возмещать в виде единовременной выплаты 20% от кадастровой стоимости жилого помещения. Постановление утверждает фиксированные выплаты за отдельные виды ущерба. В случае повреждения окон компенсация составит 20 тыс. руб. за каждое окно, а дверей — 10 тыс. руб. за каждую. При повреждении стен, потолков и полов компенсация составит 50 тыс. руб.

Карина Дроздецкая