Пулково обслужил более 55 рейсов после ночных ограничений

Аэропорт Пулково к 13:00 мск принял и отправил более 55 рейсов после возобновления работы на фоне ночной атаки беспилотников. За это время воздушная гавань обслужила около 7 тыс. пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.