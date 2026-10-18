Пулково обслужил более 55 рейсов после ночных ограничений
Аэропорт Пулково к 13:00 мск принял и отправил более 55 рейсов после возобновления работы на фоне ночной атаки беспилотников. За это время воздушная гавань обслужила около 7 тыс. пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Еще семь самолетов ожидают прибытия с запасных аэродромов. Задержки на два часа и более затронули 41 рейс. Службы аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы восстановить расписание.
В ночь на 18 октября Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке БПЛА. По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, над регионом сбито 126 дронов. Пулково временно приостанавливал прием и отправку самолетов из-за ограничений на использование воздушного пространства. Пассажиров и сотрудников аэропорта перевели в безопасные места.