В Пулково задержали более 50 рейсов после ограничений из-за атаки БПЛА

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали более 50 рейсов на фоне ограничений в воздушном пространстве, вводившихся из-за атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».