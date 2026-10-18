В Пулково задержали более 50 рейсов после ограничений из-за атаки БПЛА
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали более 50 рейсов на фоне ограничений в воздушном пространстве, вводившихся из-за атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».
По данным на 11:00 мск, отменены 26 вылетов, еще более 50 рейсов задерживаются. Кроме того, 13 самолетов направили на запасные аэродромы.
Ранее, по состоянию на 10:00 мск, сообщалось о задержке 46 рейсов и отмене 27.
В аэропорту отметили, что наземные службы и представители авиакомпаний работают над восстановлением расписания в кратчайшие сроки.