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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Пулково задержали более 50 рейсов после ограничений из-за атаки БПЛА

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали более 50 рейсов на фоне ограничений в воздушном пространстве, вводившихся из-за атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».
В аэропорту Пулково отменили 26 вылетов и перенаправили 13 самолетов

В аэропорту Пулково отменили 26 вылетов и перенаправили 13 самолетов

Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным на 11:00 мск, отменены 26 вылетов, еще более 50 рейсов задерживаются. Кроме того, 13 самолетов направили на запасные аэродромы.
Ранее, по состоянию на 10:00 мск, сообщалось о задержке 46 рейсов и отмене 27.
В аэропорту отметили, что наземные службы и представители авиакомпаний работают над восстановлением расписания в кратчайшие сроки.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор