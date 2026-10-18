Петербург и Ленобласть под массированной атакой БПЛА

По данным табло на 06:17 мск, отменены не менее 17 рейсов на вылет и прилет. На вылет отменены десять рейсов, девять из них — в Москву (Шереметьево, Внуково, Домодедово), а также рейс Turkish Airlines TK400 в Стамбул. На прилет отменены не менее семи рейсов, в основном авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и S7 из московских аэропортов, а также рейс «Уральских авиалиний» из Худжанда.