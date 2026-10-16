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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Индустрии

Мантуров сообщил о переговорах России и Индонезии о строительстве космодрома

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о переговорах с Индонезией по проектам в космической сфере. По его словам, страна заинтересована в создании на своей территории космического ракетного комплекса, и Россия «готова оказать содействие».

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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«Российская сторона... имеет соответствующий опыт и компетенции»,— отметил он (цитата по «Интерфаксу»).
Господин Мантуров возглавляет российскую делегацию в ходе рабочей поездки в Джакарту. Здесь запланированы двусторонние встречи.
Индонезия
Денис Мантуров
Космос