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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
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«Росатом» поставит два плавучих атомных энергоблока для Индонезии

«Росатом» и индонезийская PT Pembangkit Listrik Nuklir заключили соглашение о снабжении электроэнергией потребителей на востоке Индонезии с использованием атомных плавучих энергоблоков.
В рамках проекта «Росатом» поставит два энергоблока ПЭБ-100 общей мощностью 200 МВт для электроснабжения севера острова Хальмахера в регионе Северное Малуку. По плану, первые мегаватты электроэнергии ПЭБы смогут начать вырабатывать через пять лет после вступления в силу основных условий контракта на поставку электроэнергии.
Подробности — в материале «Атом тянется к теплу».