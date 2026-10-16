«Росатом» поставит два плавучих атомных энергоблока для Индонезии
«Росатом» и индонезийская PT Pembangkit Listrik Nuklir заключили соглашение о снабжении электроэнергией потребителей на востоке Индонезии с использованием атомных плавучих энергоблоков.
В рамках проекта «Росатом» поставит два энергоблока ПЭБ-100 общей мощностью 200 МВт для электроснабжения севера острова Хальмахера в регионе Северное Малуку. По плану, первые мегаватты электроэнергии ПЭБы смогут начать вырабатывать через пять лет после вступления в силу основных условий контракта на поставку электроэнергии.