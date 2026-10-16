Главные новости за 16 октября. Ростов-на-Дону и область
Аграрии Ростовской области смогут продавать зерно в государственный интервенционный фонд, что должно помочь хозяйствам, столкнувшимся с трудностями сбыта урожая, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Регион намерен привлечь к хранению зерна фонда как можно больше местных элеваторов. Федеральное правительство дополнительно направит на обслуживание запасов свыше 5 млрд руб., а закупочные интервенции планируется начать в конце октября. В 2026–2027 годах Минсельхоз РФ рассчитывает закупить до 3 млн тонн зерна в 14 регионах, включая Ростовскую область.
Правительство Ростовской области прогнозирует сокращение инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств по итогам 2026 года на 1,5%, до 589,2 млрд руб. в сопоставимых ценах, следует из предварительных итогов социально-экономического развития региона, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов». Валовой региональный продукт может снизиться на 0,6%, а объем отгруженной промышленной продукции — на 3,6%, в том числе в обрабатывающих производствах на 4%. В строительстве ожидается спад на 5%, тогда как сельское хозяйство может вырасти на 6%, розничная торговля — на 3,7%. Ввод жилья прогнозируется на уровне 2,8 млн кв. м, среднемесячная зарплата — 77,9 тыс. руб. с ростом на 8,4% за год.
Аптечные продажи антидепрессантов в Ростовской области за январь—июль 2026 года выросли на 41% в денежном выражении и на 28% в натуральном, до 426,1 тыс. упаковок на 398,8 млн руб. годом ранее за тот же период было продано 333,6 тыс. упаковок на 282,6 млн руб. Лидером по объему продаж в денежном выражении стал «Триттико» с долей 12,3%, далее следуют «Велаксин» (10,8%) и «Дулоксента» (9%). Рост спроса отмечается и в других регионах юга: в Краснодарском крае продажи увеличились на 51%, до 674,1 млн руб., в Ставропольском — на 44%, до 175,8 млн руб. Среди возможных причин специалисты называют повышение выявляемости психических расстройств, увеличение длительности лечения и снижение стигматизации обращения к психиатрам.
В Ростовской области установили новые правила расчета стоимости выкупа государственных земельных участков без торгов собственниками расположенных на них объектов недвижимости, следует из постановления правительства региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов». Базовая ставка составит 50% кадастровой стоимости, для участков под индивидуальное и блокированное жилье, личное подсобное хозяйство, садоводство и собственные гаражи предусмотрена ставка 10%, для отдельных видов производственной, складской и коммерческой деятельности — 30%. Если у участка несколько разрешенных видов использования с разными ставками, применят ту, которая обеспечивает максимальную цену. При выкупе земли несколькими собственниками стоимость распределят пропорционально их долям, если не предусмотрено иное соглашением или решением суда.
Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону объявило закупку экспертиз автомобилей, поврежденных при атаках беспилотников и ракет, с начальной ценой контракта 1,8 млн руб. Планируется провести 80 исследований стоимостью около 23 тыс. руб. каждое. Исполнитель должен установить характер повреждений и размер ущерба, подготовив заключение в течение 14 дней по каждому автомобилю. К экспертизам допустят аттестованных специалистов-техников из государственного реестра и профильные организации, имеющие в штате как минимум одного такого эксперта.