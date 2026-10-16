Главные новости за 16 октября. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области установили новые правила расчета стоимости выкупа государственных земельных участков без торгов собственниками расположенных на них объектов недвижимости, следует из постановления правительства региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов». Базовая ставка составит 50% кадастровой стоимости, для участков под индивидуальное и блокированное жилье, личное подсобное хозяйство, садоводство и собственные гаражи предусмотрена ставка 10%, для отдельных видов производственной, складской и коммерческой деятельности — 30%. Если у участка несколько разрешенных видов использования с разными ставками, применят ту, которая обеспечивает максимальную цену. При выкупе земли несколькими собственниками стоимость распределят пропорционально их долям, если не предусмотрено иное соглашением или решением суда.