Продажи антидепрессантов в Ростовской области выросли на 41% за 7 месяцев

Рост продаж антидепрессантов наблюдается и в других регионах юга России. В Краснодарском крае за семь месяцев 2026 года аптечные продажи препаратов увеличились на 51% в денежном выражении, до 674,1 млн руб., в Ставропольском крае — на 44%, до 175,8 млн руб. В Адыгее показатель вырос на 34%, до 41,9 млн руб.