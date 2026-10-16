Продажи антидепрессантов в Ростовской области выросли на 41% за 7 месяцев
Аптечные продажи антидепрессантов в Ростовской области за январь—июль 2026 года увеличились на 41% в денежном выражении и на 28% в натуральном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев жители региона приобрели 426,1 тыс. упаковок препаратов на общую сумму 398,8 млн руб.
В январе—июле 2025 года продажи антидепрессантов в области составляли 333,6 тыс. упаковок на 282,6 млн руб. Всего за год объем продаж увеличился на 92,5 тыс. упаковок, а денежный показатель вырос на 116,2 млн руб.
Лидером по объему продаж в денежном выражении стал бренд «Триттико» с долей 12,3%. На втором месте расположился «Велаксин» с долей 10,8%. Третью позицию заняла «Дулоксента» — 9%. В пятерку крупнейших брендов также вошли «Феварин» с долей 7,6% и «Ципралекс» — 7,3%.
Рост продаж антидепрессантов наблюдается и в других регионах юга России. В Краснодарском крае за семь месяцев 2026 года аптечные продажи препаратов увеличились на 51% в денежном выражении, до 674,1 млн руб., в Ставропольском крае — на 44%, до 175,8 млн руб. В Адыгее показатель вырос на 34%, до 41,9 млн руб.
Профильные специалисты объясняют рост спроса на антидепрессанты повышением выявляемости психических расстройств, увеличением продолжительности курсов лечения и снижением стигматизации обращения к психиатру. По мнению экспертов, среди пациентов становится больше молодых людей. При этом врачи предостерегают от самостоятельного приема препаратов без назначения.